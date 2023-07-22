Личные данные россиян воровали в четыре раза чаще за первое полугодие 2023 года

В первой половине 2023 года количество утечек личных данных в России значительно возросло и достигло 76 случаев, что в четыре раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Объем утечек также значительно увеличился с 45 миллионов записей до 177 миллионов записей.

Роскомнадзор высказал озабоченность по поводу участившихся атак на базы данных и публичных утечек, которые, как утверждают, связаны с гибридной войной против России. Организация предполагает, что эти хакерские атаки были спланированы и инициированы за рубежом, возможно, специалистами, связанными с иностранными спецслужбами.

Зафиксированный взлом и утечки личных данных стали значительной проблемой, и в прошлом году таких случаев было около 150. Такая ситуация требует внимания и принятия соответствующих мер для обеспечения безопасности персональных данных граждан.