Личный приём в Центробанке: у мошенников появилась новая схема обмана россиян

Вместо традиционных звонков они отправляют электронные письма, в которых представляются сотрудниками Банка России и указывают время приёма и адрес Центробанка в регионе проживания потенциальной жертвы.

Свежая схема имеет несколько особенностей. В письмах они обращаются к получателю по имени и отчеству, указывают настоящий адрес Центробанка и используют поддельный адрес электронной почты с доменом cbr.ru, создавая иллюзию официальности.

После отправки письма мошенники связываются с получателем и под разными предлогами пытаются получить данные его банковской карты, SMS-код или уговорить перевести деньги.

Для защиты от мошенников следует следовать нескольким рекомендациям. Если вы не записывались на приём в Банк России, игнорируйте приглашение и удалите сообщение. Если возникли сомнения, лучше позвонить в контактный центр Банка по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00.

Важно также помнить, что Центробанк не приглашает граждан на личные приёмы и его сотрудники не звонят и не запрашивают персональные и банковские данные.