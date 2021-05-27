Наука и технологии
Сегодня в 16:01
Лицом бренда Harman Kardon стал всемирно известный российский исполнитель классической музыки
Вместе они хотят перевернуть представление о доступности классической музыки
Компания Harman, в том числе известная производством популярной аудиотехники под брендом JBL, назвала нового амбассадора акустических систем и наушников Harman Kardon — пианиста Даниила Трифонова.
В рамках сотрудничества со всемирно известным музыкантом, Harman Kardon надеется показать пользователям, что классическая музыка доступна и за пределами полноценных залов. С её воспроизведением может справиться и домашняя качественная техника, рассказали Ferra.ru представители компании.
Отметим, что Трифонов — обладатель премии Grammy. Свою статуэтку он получил за победу в категории «Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки» с альбомом Transcendental.
Сообщается, что российский пианист станет посланником бренда на международном уровне. Также он примет участие в целом ряде совместных мероприятий.