Лицом следующего запуска спутников для космического интернета OneWeb станет Юрий Гагарин

Мало того, что 60 лет назад Гагарин совершил первый полёт человека в космос, так он ещё дал старт «объединению мира», передаёт слова британской компании ТАСС. Это и празднование юбилея подвига Юрия Алексеевича стали причиной интересного решения OneWeb.

Отметим, что шестая по счёту миссия по запуску спутников компании намечена на 25 апреля 2021 года. Впервые космические аппараты OneWeb были отправлены на орбиту с космодрома «Восточный» в декабре 2020 года. Тогда число спутников достигло 36 штук. 25 марта 2021 года оттуда же были выведены также 36 спутников.