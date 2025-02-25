Лидер Бангладеша пригласил Илона Маска запустить Starlink в стране

По словам властей, подключение к высокоскоростному интернету особенно важно для молодежи и сельских регионов страны. В письме, отправленном Маску 19 февраля, Юнус подчеркнул, что заинтересован в запуске Starlink в Бангладеш в ближайшие 90 рабочих дней.

Ранее, 13 февраля, Юнус провел продолжительный телефонный разговор с Маском, в ходе которого они обсудили возможные пути внедрения спутникового интернета в стране. Однако пока неизвестно, дал ли Маск официальный ответ на приглашение.

Starlink, принадлежащий компании SpaceX, предоставляет интернет-соединение через спутниковую сеть и ориентирован на удаленные и труднодоступные регионы. В последние годы сервис активно расширяется, получая разрешения на работу в различных странах. Теперь власти Бангладеш надеются, что страна станет одной из следующих в списке подключенных к сети.