Лимон оказался вреден для некоторых людей

По словам врача-диетолога Александры Лапиной, в первую очередь употребление этого продукта противопоказано тем, у кого есть аллергия на цитрусовые. Также не следует употреблять лимон при заболеваниях почек и людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

В то же время специалист отметила, что остальные наоборот могут воспользоваться положительными свойствами продукта. К таковым она отнесла улучшение пищеварения, пробуждение аппетита и снижение количества холестерина в крови.

Также к «плюсам» лимона Лапина отнесла облегчение спазмов и предотвращение образования раковых опухолей.