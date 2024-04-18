Linux Foundation объединилась с IT-гигантами для создания ИИ-инструментов с открытым исходным кодом

Intel, Red Hat, VMware, Anyscale, Cloudera и другие гиганты присоединяются к проекту Linux Foundation «Открытая платформа для корпоративного ИИ» (OPEA).

Несмотря на то, что часть важных ИИ-сервисов уникальна для различных отраслей, многие задачи (прогнозирование, заполнение таблиц, оптимизация рабочих процессов) являются универсальными.

Именно на последний сценарий делает ставку OPEA. Продукты c открытым исходным кодом теоретически упростят переход между сервисами без потери совместимости.

Еще одна цель — стандартизировать решения RAG (retrieval-augmented generation). Эта технология позволяет ИИ обращаться к внешним источникам данных, улучшая понимание запросов и повышая качество результатов.

Врач с доступом к актуальным медицинским данным через ИИ сможет принимать более взвешенные решения. Однако отсутствие единых стандартов RAG затрудняет внедрение новых ИИ-платформ.

OPEA планирует работать над универсальными компонентами, моделями и стандартами, повышая быстродействие, совместимость и надежность решений.