Лишь 5% автопроизводителей сохранят высокие темпы инвестиций в ИИ к 2029 году

Опубликовано 09 декабря 2025, 14:151 мин.
Лишь 5% автопроизводителей сохранят высокие темпы инвестиций в ИИ к 2029 годуБольшинство не удержит текущий ажиотаж
Согласно новому исследованию аналитической фирмы Gartner, лишь немногие автомобильные компании смогут поддерживать значительные инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) в ближайшие годы. К 2029 году только 5% автопроизводителей сохранят высокие темпы роста вложений в ИИ. Сейчас таких компаний более 95%.
Аналитики полагают, что успеха добьются только те автопроизводители, которые имеют прочную программную основу, руководство, разбирающееся в технологиях, и долгосрочную стратегию в области ИИ. Это может усилить разрыв между лидерами и аутсайдерами.
Такие традиционные производители, как Volkswagen, известные скорее инженерными, а не программными компетенциями, пытаются догнать технологичных соперников вроде Tesla и BYD. Однако, по мнению аналитика Gartner Педро Пачеко, многие из них сдерживаются внутренними барьерами и устаревшими подходами.
Для победы компаниям необходимо стать «digital-first» организациями, устранить внутренние препятствия и поставить технологические вопросы во главу угла.