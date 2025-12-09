Лишь 5% автопроизводителей сохранят высокие темпы инвестиций в ИИ к 2029 году

Аналитики полагают, что успеха добьются только те автопроизводители, которые имеют прочную программную основу, руководство, разбирающееся в технологиях, и долгосрочную стратегию в области ИИ. Это может усилить разрыв между лидерами и аутсайдерами.

Такие традиционные производители, как Volkswagen, известные скорее инженерными, а не программными компетенциями, пытаются догнать технологичных соперников вроде Tesla и BYD. Однако, по мнению аналитика Gartner Педро Пачеко, многие из них сдерживаются внутренними барьерами и устаревшими подходами.

Для победы компаниям необходимо стать «digital-first» организациями, устранить внутренние препятствия и поставить технологические вопросы во главу угла.