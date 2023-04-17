Лишь бы раньше Xiaomi: Huawei представила новый фитнес-браслет с 10 000 предустановленными циферблатами

Лишь бы раньше Xiaomi: Huawei представила новый фитнес-браслет с 10 000 предустановленными циферблатамиПо достаточно приятной цене
Huawei представила свой новый фитнес-трекер Huawei Band 8, пока что лишь на рынке Китая.
Устройство было анонсировано наряду с серией смартфонов Nova 11, среднебюджетным телефоном Huawei Enjoy X и ноутбуками Huawei Matebook D 14 и MateBook D 16 2023 года.
Браслет является самым лёгким и тонким фитнес-трекером с большим экраном компании. Устройство весит всего 14 г и имеет толщину 8,99 мм. Оно оснащено 1,47-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 368 x 194 пикселей и соотношением экрана к корпусу 65%.
Представители компании отметили, что новинка имеет более 10 000 предустановленных циферблатов.
Из прочего стоит отметить в Huawei Band 8 поддержку быстрой зарядки: за 5 минут аккумулятор пополняется так, что сможет обеспечить 2 дня использования. При этом полная зарядка занимает всего 45 минут.
Полностью заряженный Band 8 может продержаться до 14 дней. При этом данная модель — первый первый фитнес-трекер Huawei на базе HarmonyOS 3.1.
Стандартная версия Huawei Band 8 оценивается в 39 долларов, а версия с NFC — в 45 долларов. Продажи устройства начнутся уже 26 апреля в магазине Huawei Mall, а также на крупных интернет-площадках страны.
Напомним, что завтра Xiaomi проведёт презентацию, на которой представит новенький браслет Mi Band 8.