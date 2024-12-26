Литий станет новым средством для лечения аутизма, выяснили ученые

РАС — это расстройство, которое затрагивает 2,8% населения мира. Оно проявляется в социальных нарушениях, повторяющихся действиях, интеллектуальных проблемах и тревожности. Лечение РАС остается сложной задачей, поскольку эффективных методов для устранения его основных симптомов до сих пор не найдено.

Мутации гена Dyrk1a играют важную роль в развитии РАС. Исследования показали, что нарушение уровня фосфорилирования мишеней mTOR, ключевого механизма в клеточных процессах, может быть одной из причин симптомов. Для коррекции этого нарушения ученые использовали литий, который нормализовал размер мозга и структуру нейронов у мышей с мутацией Dyrk1a. Лечение значительно улучшило социальное поведение и уменьшило тревожность.

Особенность этого открытия в том, что эффект сохранялся даже после окончания курса лечения, что дает надежду на долгосрочные результаты. Литий влияет на молекулу Kalirin-7, которая играет ключевую роль в нейронной связи и синоптической функции. Это открытие может стать основой для новых подходов к лечению РАС в будущем.