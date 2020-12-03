ЛитРес выпустил новые абонементы на электронные и аудиокниги

Стоимость абонемента сроком на три месяца составляет 749 рублей, тогда как оформить абонемент на полгода можно за 1 599 рублей, а на год - за 2 999 рублей. Благодаря абонементу пользователи ежемесячно могут выбирать любую электронную или аудиокнигу из каталога, стоимость которой не превышает 600 рублей. В каталоге можно встретить как новинки, так и бестселлеры. Помимо прочего оформившие абонемент пользователи могут добавить в свой профиль две любые книги из персональной коллекции, которая пополняется каждый месяц.

Отметим, что сейчас новые абонементы можно оформить лишь в web и pda-версиях ЛитРес, однако уже в этом месяце они будут доступны и в приложениях. Сервис также предусмотрел специальный промокод ABONEMENT2020, благодаря которому пользователи могут не только получить в подарок книгу из специальной коллекции, но и 20% скидку на электронные и аудиокниги, которые принимают участие в акции.