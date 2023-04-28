23:24, 28 апреля 2023
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Литва договорилась с Германией о развёртывании военной бригады. Какие могут быть последствия?Объяснил военный эксперт
Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал договорённость президента Литвы Гитанаса Науседы с канцлером Германии Олафом Шольцем о развёртывании в стране немецкой военной бригады.
По словам Шурыгина, это не более опасно, чем развёртывание военных других стран, входящих в НАТО. Но это делает Литву потенциальной зоной боевых действий.
Это не более опасно, чем любое развёртывание. В регионе развёртываются американцы, теперь будут немцы. Всё это движение в рамках единого наращивания сил НАТО на границах с Россией. Могли бы быть американцы, но в итоге договорились с немцами. Конечно, это будет учитываться в наших планах. Такое размещение превращает Литву в потенциальную зону боевых действий. Но это выбор Литвы.
Владислав Шурыгин
Военный эксперт