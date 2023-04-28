Литва договорилась с Германией о развёртывании военной бригады. Какие могут быть последствия?

Это не более опасно, чем любое развёртывание. В регионе развёртываются американцы, теперь будут немцы. Всё это движение в рамках единого наращивания сил НАТО на границах с Россией. Могли бы быть американцы, но в итоге договорились с немцами. Конечно, это будет учитываться в наших планах. Такое размещение превращает Литву в потенциальную зону боевых действий. Но это выбор Литвы.



