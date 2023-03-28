Логика американская? На Украине внезапно предложили запретить TikTok

При этом речь идёт о временной мере: запретить соцсеть хотя бы на время боевых действий. Петиция опубликована 24 марта и уже набрала порядка 3 тысяч голосов из необходимых 25 тысяч.

«Так как сейчас много пропаганды идёт через видео с TikTok, предлагаю закрыть его полностью хотя бы на период войны на Украине», — предложил автор петиции.