Наука и технологии
23:15, 28 марта 2023
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Логика американская? На Украине внезапно предложили запретить TikTok

Хотя бы на время

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением полностью запретить TikTok по причине «пропаганды».

Логика американская? На Украине внезапно предложили запретить TikTok

Фото: Techcrunch.com

При этом речь идёт о временной мере: запретить соцсеть хотя бы на время боевых действий. Петиция опубликована 24 марта и уже набрала порядка 3 тысяч голосов из необходимых 25 тысяч.

«Так как сейчас много пропаганды идёт через видео с TikTok, предлагаю закрыть его полностью хотя бы на период войны на Украине», — предложил автор петиции.

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