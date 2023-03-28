Логика американская? На Украине внезапно предложили запретить TikTok

23:15, 28 марта 2023
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Логика американская? На Украине внезапно предложили запретить TikTokХотя бы на время
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением полностью запретить TikTok по причине «пропаганды».
Фото: Techcrunch.com
При этом речь идёт о временной мере: запретить соцсеть хотя бы на время боевых действий. Петиция опубликована 24 марта и уже набрала порядка 3 тысяч голосов из необходимых 25 тысяч.
«Так как сейчас много пропаганды идёт через видео с TikTok, предлагаю закрыть его полностью хотя бы на период войны на Украине», — предложил автор петиции.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги: