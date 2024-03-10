Логика на «5»: в Германии вырубят 120 тысяч деревьев ради ветряных генераторов

Происходит всё это в Висбаденском лесу, который известен из сказок братьев Гримм. В реальности Висбаденский лес — ландшафтный заповедник и курорт с системой термальных источников, в котором есть деревья старше 200 лет. А ветряки, ради которых вырубят 120 тысяч уникальных деревьев, нужны ради получения дополнительной «зелёной» энергии. Причём к ветрогенераторам будут проложены дороги и проведено множество других работ.

Кроме того, ветряные генераторы создают волны разной частоты, что может негативно повлиять на местную фауну. Это может усилить разрушительный эффект от вырубки заповедника, в случае нарушения биобаланса.