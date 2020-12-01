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Логины и пароли руководителей крупных мировых компаний продают на российском форуме
Интересно, связаны ли с этим как-то отечественные специалисты?
В сети был найден российский форум, на котором хакеры предлагают логины и пароли руководителей крупных мировых компаний. Само собой, за эти данные злоумышленники просят вознаграждение: от 100 до 1 500 долларов, в зависимости от ценности информации.
Что интересно, абсолютно все адреса, собранные хакерами, относятся к почтовой службе на базе продуктов Microsoft, сообщает ZDNet. При этом уровень предлагаемых данных совершенно разный: от топ-менеджеров до генеральных директоров. В числе пострадавших оказались преимущественно представители европейских и американских компаний, таких как разработчик ПО, президент производителя одежды из США и тд.
Стоит отметить, что специалисты исследовательской компании KELA из сферы безопасности провели анализ данных, закупив несколько из них. В результате им удалось выяснить, что продаваемая информация достоверна и на самом деле принадлежит представителям мировых компаний.