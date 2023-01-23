Logitec выпустила беспроводной DVD-плеер для смартфонов

Помимо этого, новинка может быть подключена к устройствам через кабель. В обоих случаях требуется установка специального приложения — CD Reco Music. Его могут скачать как владельцы Android-телефонов, так и iPhone.

Сообщается, что приложение позволяет пользователям синхронизировать плеер со смартфоном или планшетом, а также воспроизвести содержимое диска. Помимо этого, сам плеер позволяет пользователям передавать данные на мобильные устройства.

Отметим, что есть и упрощённая версия, которая работает лишь при кабельном подключении. За неё просят 5,5 тыс рублей. За беспроводную версию придётся отдать уже 8,5 тыс рублей.