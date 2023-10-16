Наука и технологии
21:35, 16 октября 2023
1 мин.

Logitech представила наушники в форме Choco Pie с активным шумоподавлением

Но они удивляют и техническими возможностями, не только внешне

Сегодня Logitech представила Zone Wireless 2 — высококлассные бизнес-наушники, использующие ИИ для обеспечения уникальных двусторонних звонков без шума.

Благодаря технологиям, таким как ИИ-шумоподавление на дальнем конце, шумоподавляющие микрофоны и гибридное активное шумоподавление (ANC), профессионалы могут чётко слышать и быть услышанными в разговорах и собраниях, особенно в не самых тихих условиях.

Особенностью новинки является способность подавлять фоновый шум с другой стороны вызова, даже если этот человек не использует наушники с шумоподавлением.

Они также предлагают гибридное активное шумоподавление для блокировки окружающего шума и режим прозрачности, который помогает пользователям оставаться в курсе происходящего вокруг.

Наушники Zone Wireless 2 уже доступны по цене $299.

Источник:TechPowerUp
Теги:
#LOGITECH
,
#наушники
Новости партнеров
Новости партнеров