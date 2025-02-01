Logitech представила радар для слежения за офисом

Устройство отслеживает заполненность помещений сотрудниками и изменения во внутреннем микроклимате: уровень CO2, качество и температуру воздуха. И предоставляет администраторам офисов данные в режиме реального времени. Радар работает от аккумулятора и крепится к стенам с помощью клейкой основы, а также его можно соединять с другими устройствами через Bluetooth или сетевые шлюзы.

Logitech утверждает, что использование Spot позволит улучшить рабочее место и снизить расходы на электроэнергию, что, в свою очередь, повысит комфорт сотрудников и улучшит их производительность. Как отмечает портал Techradar, исследования Гарварда и Беркли показали, что высокий уровень CO2 и загрязняющие вещества могут негативно влиять на когнитивные функции сотрудников, поэтому точный мониторинг этих параметров важен для создания здоровой и эффективной рабочей среды.