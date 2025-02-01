Наука и технологии
Опубликовано 01 февраля 2025, 04:30
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Logitech представила радар для слежения за офисом

Чтобы контролировать качество внутренней среды
Компания Logitech представила новое устройство под названием Logitech Spot, которое поможет компаниям «улучшить управление рабочим пространством для совместной работы».
Logitech представила радар для слежения за офисом

© Logitech

Устройство отслеживает заполненность помещений сотрудниками и изменения во внутреннем микроклимате: уровень CO2, качество и температуру воздуха. И предоставляет администраторам офисов данные в режиме реального времени. Радар работает от аккумулятора и крепится к стенам с помощью клейкой основы, а также его можно соединять с другими устройствами через Bluetooth или сетевые шлюзы.

Logitech утверждает, что использование Spot позволит улучшить рабочее место и снизить расходы на электроэнергию, что, в свою очередь, повысит комфорт сотрудников и улучшит их производительность. Как отмечает портал Techradar, исследования Гарварда и Беркли показали, что высокий уровень CO2 и загрязняющие вещества могут негативно влиять на когнитивные функции сотрудников, поэтому точный мониторинг этих параметров важен для создания здоровой и эффективной рабочей среды.

Источник:Techradar
Автор:Андрей Кадуков
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