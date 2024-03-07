Logitech представила веб-камеру MX Brio 4K с ИИ-улучшением лица

Опубликовано 07 марта 2024, 07:53
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Logitech представила веб-камеру MX Brio 4K с ИИ-улучшением лицаЦена, конечно, не бюджетная
Logitech анонсировала новую веб-камеру MX Brio 4K, которая оснащена 4K-сенсором с увеличенным на 70% размером пикселя по сравнению с флагманской моделью Brio 4K.
Новинка способна записывать видео в 4K при 30 fps или 1080p при 60 fps. Главной фишкой MX Brio 4K является использование ИИ-технологий для улучшения изображения лица.
В условиях низкой освещенности камера автоматически увеличивает детализацию и яркость лица, делая картинку в два раза более четкой по сравнению с предыдущим поколением.
MX Brio 4K также получила несколько дополнительных функций:
- «Режим демонстрации»: позволяет одним наклоном камеры делиться содержимым рабочего стола.
- Два микрофона с шумоподавлением: обеспечивают чистый звук во время видеозвонков.
- Интегрированная шторка: гарантирует конфиденциальность.
- Программное обеспечение: Logi Options+, Logi Tune и G HUB позволяют настроить параметры изображения и звука.
MX Brio 4K поступит в продажу в марте 2024 года по цене $200.