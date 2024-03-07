Logitech представила веб-камеру MX Brio 4K с ИИ-улучшением лица

Новинка способна записывать видео в 4K при 30 fps или 1080p при 60 fps. Главной фишкой MX Brio 4K является использование ИИ-технологий для улучшения изображения лица.

В условиях низкой освещенности камера автоматически увеличивает детализацию и яркость лица, делая картинку в два раза более четкой по сравнению с предыдущим поколением.

MX Brio 4K также получила несколько дополнительных функций:

«Режим демонстрации»: позволяет одним наклоном камеры делиться содержимым рабочего стола.

Два микрофона с шумоподавлением: обеспечивают чистый звук во время видеозвонков.

Интегрированная шторка: гарантирует конфиденциальность.

Программное обеспечение: Logi Options+, Logi Tune и G HUB позволяют настроить параметры изображения и звука.

MX Brio 4K поступит в продажу в марте 2024 года по цене $200.