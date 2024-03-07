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Наука и технологии
Опубликовано 07 марта 2024, 07:53
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Logitech представила веб-камеру MX Brio 4K с ИИ-улучшением лица

Цена, конечно, не бюджетная
Logitech анонсировала новую веб-камеру MX Brio 4K, которая оснащена 4K-сенсором с увеличенным на 70% размером пикселя по сравнению с флагманской моделью Brio 4K.

Новинка способна записывать видео в 4K при 30 fps или 1080p при 60 fps. Главной фишкой MX Brio 4K является использование ИИ-технологий для улучшения изображения лица.

В условиях низкой освещенности камера автоматически увеличивает детализацию и яркость лица, делая картинку в два раза более четкой по сравнению с предыдущим поколением.

MX Brio 4K также получила несколько дополнительных функций:

  • «Режим демонстрации»: позволяет одним наклоном камеры делиться содержимым рабочего стола.
  • Два микрофона с шумоподавлением: обеспечивают чистый звук во время видеозвонков.
  • Интегрированная шторка: гарантирует конфиденциальность.
  • Программное обеспечение: Logi Options+, Logi Tune и G HUB позволяют настроить параметры изображения и звука.

MX Brio 4K поступит в продажу в марте 2024 года по цене $200.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#LOGITECH
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#веб-камера
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#Искусственный интеллект