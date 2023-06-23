Logitech упала в цене из-за утонувшего батискафа, который управлялся их геймпадом

Стоимость акций Logitech во время торгов на бирже Nasdaq упала на 4%. Как отмечается, батискаф управлялся простым игровым контроллером, который в американских магазинах можно легко купить за $30.

Но в настоящее время акции Logitech снова растут: на 22 июня их стоимость поднялась на 2,4%.