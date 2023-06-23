Logitech упала в цене из-за утонувшего батискафа, который управлялся их геймпадом

13:59, 23 июня 2023
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Logitech упала в цене из-за утонувшего батискафа, который управлялся их геймпадомНо акции снова растут
Акции технологической компании Logitech резко подешевели на фоне информации, что ранее затонувший туристический батискаф «Титан», взрыв и гибель экипажа которого в итоге подтвердили США, управлялся геймпадом производителя.
Стоимость акций Logitech во время торгов на бирже Nasdaq упала на 4%. Как отмечается, батискаф управлялся простым игровым контроллером, который в американских магазинах можно легко купить за $30.
Но в настоящее время акции Logitech снова растут: на 22 июня их стоимость поднялась на 2,4%.