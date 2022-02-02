Локдаун признали бессмысленной мерой в борьбе с COVID-19

Локдаун признали бессмысленной мерой в борьбе с COVID-19Получается, всё было зря?
Научная работа продемонстрировала, что такие меры не оказывают существенного снижающего число смертей от COVID-19 эффекта. В то же время локдауны разрушительно влияют на экономику. Более того, они напрямую способствуют росту социальных проблем.
Так, объявленные в начале 2020 года локдауны в США и Европе помимо сильнейших ударов по экономикам стран, привели к снижению количества смертей от коронавируса всего на 0,2%.
Мы не нашли доказательств того, что локдауны, закрытие школ и границ, ограничение собраний оказали заметное влияние на показатели смертности от COVID-19. Но они способствовали снижению экономической активности и росту безработицы, вызвали политические волнения, содействовали росту случаев домашнего насилия и подорвали принципы либеральной демократии.