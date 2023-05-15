Лондонский аэропорт приостановил рейсы из-за сообщений о беспилотнике

По словам источника, который подтвердил данную информацию, «все рейсы были временно приостановлены для проведения расследования после обнаружения предположительного беспилотника вблизи аэродрома».

На удивление, расследование заняло менее часа и аэропорт быстро вернулся к нормальной работе.

В то же время стоит отметить, что пассажирам, которые пострадали из-за этого инцидента, не была выплачена компенсация. Объясняется это тем, что авиакомпания не могла повлиять на случившееся.

По мнению экспертов, становится всё более очевидным, что беспилотники превращаются в серьезную проблему для гражданской авиации. Так, буквально недавно, 7 мая, сообщалось, что неизвестный беспилотник был замечен в небе над московским аэропортом Домодедово.