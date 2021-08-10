Лондонский мост Тауэр застыл в открытом положении и сломался

И уже не в первый раз

Как сообщает источник со ссылкой на CNN, в Лондоне «завис» Тауэрский мост. Кроме того, что это одна из главных достопримечательностей города и всей Англии, по нему регулярно проходит громадный автомобильный и пешеходный трафик. В последний раз подобная ситуация произошла в 2020 году.