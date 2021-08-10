Лондонский мост Тауэр застыл в открытом положении и сломался

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Сегодня в 13:08
Лондонский мост Тауэр застыл в открытом положении и сломалсяИ уже не в первый раз
Как сообщает источник со ссылкой на CNN, в Лондоне «завис» Тауэрский мост. Кроме того, что это одна из главных достопримечательностей города и всей Англии, по нему регулярно проходит громадный автомобильный и пешеходный трафик. В последний раз подобная ситуация произошла в 2020 году.
Как отмечается, под мостом проходит важный фарватер. И при необходимости мост разводят для судов, заказавших проход за 24 часа до начала движения. Поэтому его стараются отремонтировать как можно быстрее.
Отмечается, что самым сложным для обслуживающего персонала был 2006-й год — мост ломался 4 раза.