Лосось избавит людей от болезни Альцгеймера и Паркинсона

К деменции приводит большое количество нейродегенеративных заболеваний, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Как они развиваются – до сих пор не ясно, но все они имеют общую черту — сильное воспаление нервной ткани мозга, от которого страдают многочисленные клетки нервной системы

Они изменяют свою форму и начинают вырабатывать большое количество химических соединений, которые привлекают в мозг иммунные клетки, что еще больше усиливает воспаление. Поэтому для разработки лекарств, которые помогут остановить развитие нейродегенеративных заболеваний, ученые ищут противовоспалительные вещества.

Биологи из Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского изучили противовоспалительную активность двух производных от жирных кислот — N-докозагексаеноилэтаноламина (синаптамида) и N-эйкозапентаеноилэтаноламина (EPEA). Эти соединения ученые получили из жирных кислот, содержащихся в лососе.

Чтобы определить, насколько синаптамид и EPEA подавляют воспаление, ученые обработали ими искусственно выращенные клетки микроглии мыши. Затем к ним добавили раствор липополисахарида — компонента клеточной стенки бактерий, который искусственно вызывал воспаление.

Силу воспалительной реакции биологи определяли по количеству в клеточных культурах провоспалительных факторов. Оказалось, что синаптамид и EPEA снизили уровень этих веществ до 41 процента по сравнению с образцами, которые обработали только липополисахаридом. Кроме того, оба производных увеличили количество противовоспалительных факторов.

“Наше исследование показало, что синаптамид и EPEA эффективно борются с причинами воспаления нервной ткани, причем синаптамид имеет более высокую активность. В дальнейшем мы планируем детальнее исследовать их работу на опытных животных. Полученные результаты открывают широкие перспективы использования этих соединений для лечения и профилактики нейродегенеративных заболеваний”, — рассказывает руководитель проекта по гранту РНФ Анна Тыртышная кандидат биологических наук, старший научный сотрудник.

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