Louis Vuitton встроил гибкие дисплеи от смартфонов в сумки

Французский дом моды Louis Vuitton представил коллекцию сумок с «инновациями». В коллекцию вошли сумки со встроенными гибкими экранами.

Два прототипа были представлены на показе «Круиз 2020», который прошёл на текущей неделе в Нью-Йорке. В одном используется один дисплей, а в другом — сразу два. AMOLED-экраны имеют разрешение 1920 x 1440 пикселей и во время показа демонстрировали видео городских видов и даже интернет-браузер.

Представители Louis Vuitton пока не сообщили, планируется ли доводить прототипы до коммерческой стадии. Если это произойдёт, то не стоит ожидать низких цен. Достаточно только вспомнить беспроводные наушники Louis Vuitton за тысячу долларов.