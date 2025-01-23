Лови, фашист... SSD? Lenovo представила внешний накопитель в форме гранаты

Опубликовано 23 января 2025, 07:541 мин.
Лови, фашист... SSD? Lenovo представила внешний накопитель в форме гранатыИнтересный подход к дизайну
Lenovo представила внешний SSD в форме ручной гранаты, вдохновленный китайским блокбастером «Операция Левиафан».
Накопитель выполнен из алюминиевого сплава и поддерживает стандарт USB 3.2, обеспечивая скорость передачи данных до 1050 МБ/с. Емкость SSD составляет 1 ТБ, а подключение осуществляется через порт USB Type-C.
Цена устройства на краудфандинговой платформе Lenovo составляет около $82, и проект уже достиг 69% финансирования.
Этот дизайн может вызвать трудности при прохождении контроля безопасности в аэропортах, что делает его сомнительным выбором для путешественников.
Отметим, что Lenovo — не первая компания, выпускающая технику в военном стиле. Ранее Gigabyte предлагала материнские платы с радиаторами в форме пистолета или обоймы, что также вызывало проблемы на досмотрах.