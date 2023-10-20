Лучшая защита — нападение: Илон Маск задумался о блокировке доступа к Twitter в Европе

Маск столкнулся с проблемами, связанными с соблюдением требований Digital Services Act (DSA) и рассматривает возможность прекращения доступа к X для пользователей из Европейского союза.

Это решение может быть аналогичным действиям компании *Meta, которая блокирует доступ к своему новому приложению Threads для жителей Европы.

DSA, вступивший в силу в августе, требует от крупных онлайн-платформ, таких как X, наличие эффективных систем модерации и удаления ложной и вредоносной информации.

В связи с распространением дезинформации о войне между Израилем и Хамасом на платформе X, последняя, вероятно, уже нарушает DSA.

Маск, известный своими резкими решениями, ранее уже предлагал сократить охват приложения, ограничив его только США. Теперь он может пойти ещё дальше, учитывая сложности с европейским регулированием.

*организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России