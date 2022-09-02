Лучше готовить самому: мужчины, которые едят полуфабрикаты, чаще заболевают раком

Участников регулярно опрашивали на предмет диеты и образа жизни в целом, проводили обследования. Оказалось, что в течение исследования, у 3216 мужчин диагностировали рак прямой кишки. Причина — регулярное употребление различных полуфабрикатов.

При такой диете риск развития колоректальной онкологии возрастал на 29%. При этом у женщин риск этой же болезни снижался на 27% на фоне постоянного употребления йогуртов и других молочных продуктов.