Лучше готовить самому: мужчины, которые едят полуфабрикаты, чаще заболевают раком

Сегодня в 22:11
1 мин.
Лучше готовить самому: мужчины, которые едят полуфабрикаты, чаще заболевают ракомЭто подтвердило тридцатилетнее исследование
Группа учёных завершила исследование, длившееся 30 лет. В нём приняли участие 206 тысяч медицинских работников.
Участников регулярно опрашивали на предмет диеты и образа жизни в целом, проводили обследования. Оказалось, что в течение исследования, у 3216 мужчин диагностировали рак прямой кишки. Причина — регулярное употребление различных полуфабрикатов.
При такой диете риск развития колоректальной онкологии возрастал на 29%. При этом у женщин риск этой же болезни снижался на 27% на фоне постоянного употребления йогуртов и других молочных продуктов.
Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей КадуковТеги:
#рак,