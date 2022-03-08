Лучше не спиртом: врач назвала лучший способ дезинфицировать организм

Эксперт отметила пользу гвоздики для здоровья детей. По её словам, молоко способствует накоплению слизи в детском организме. В итоге даёт старт выходу слизи и развитию болезнетворных микробов, вызывающих сопли, кашель и другую симптоматику.

Шарова подчеркнула, что у молока есть антидот — гвоздика. Её нужно измельчать в порошок, несколько щепоток которого нужно добавлять в молочные продукты перед употреблением. Это запустит действие антидота в организме.

Взрослым Шарова рекомендовала как можно тщательнее разжёвывать 3-4 бутона сушёной гвоздики натощак каждое утро. Разжёвывать нужно до состояния кашицы.

«Так как у всех есть в организме паразиты, нельзя допускать их разрастания. Сушёная гвоздика отлично помогает в этом случае, убирая цисты», — отметила специалист.

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