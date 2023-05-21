«Лучше потратиться на чипы для iPhone»: топ-менеджер Apple раскритиковал траты на создание AR-гарнитуры компании

Так, например, старший вице-президент по вопросам аппаратных технологий компании Джони Сруджи относится к числу скептиков. По его словам, ресурсы, выделенные на разработку гарнитуры дополненной реальности, было бы лучше использовать на разработку новых чипов для iPhone, что привело бы к большим доходам.

Тем не менее, вышестоящее руководство Apple явно считает иначе — компания решительно настроена идти в ногу со временем и не отставать в данной области от конкурентов. Ожидается, что анонс новинки состоится уже в июне, в рамках WWDC-2023.

Однако есть у первой AR-гарнитуре корпорации нюанс, который может отпугнуть многих потенциальных покупателей. Это цена устройства.

По данным инсайдеров, Apple планирует продавать устройство по цене в $3000. Это больше, чем стоимость MacBook Pro с далеко не базовыми характеристиками.