Лучше во всём: учёные изобрели более долговечные и дешёвые аккумуляторы

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Лучше во всём: учёные изобрели более долговечные и дешёвые аккумуляторыКоторые ещё и не боятся быстрой зарядки
Группа исследователей из MIT разработала концепцию дешёвой батареи. Добиться низкой цены удалось за счёт использования новых материалов при производстве.
Сообщается, что в качестве двух электродных материалов в батарее используются алюминий и сера. Между ними находится электролит из расплавленной соли. Такая конструкция была придумана с целью удешевления самого аккумулятора с сохранением его свойств на уровне близком к идеальному.
По словам одного из автора работы, классические аккумуляторы слишком дороги и опасны при транспортировке. При этом тесты показали, что батареи из новых материалов не только дешевле и безопаснее, но также более выносливы — они могут выдерживать сотни циклов при высоких скоростях зарядки.
Напомним, что ранее в июле финские учёные поделились своей свежей находкой — использованием песка в качестве хранилища энергии вместо стандартных аккумуляторов.