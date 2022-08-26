Лучше во всём: учёные изобрели более долговечные и дешёвые аккумуляторы

Сообщается, что в качестве двух электродных материалов в батарее используются алюминий и сера. Между ними находится электролит из расплавленной соли. Такая конструкция была придумана с целью удешевления самого аккумулятора с сохранением его свойств на уровне близком к идеальному.

По словам одного из автора работы, классические аккумуляторы слишком дороги и опасны при транспортировке. При этом тесты показали, что батареи из новых материалов не только дешевле и безопаснее, но также более выносливы — они могут выдерживать сотни циклов при высоких скоростях зарядки.

Напомним, что ранее в июле финские учёные поделились своей свежей находкой — использованием песка в качестве хранилища энергии вместо стандартных аккумуляторов.