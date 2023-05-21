Лучшие изобретения молодого поколения России

Школьники из Тюмени столкнулись с проблемой отсутствия безопасности для велосипедистов на дорогах. Высокая скорость движения велосипедистов приводит к частым травмам прохожих и серьёзным ДТП. Диана Мартынкевич, 14-летняя девочка, предложила интересное решение проблемы. Она представила идею создания «лежачих полицейских» для велосипедистов, изготовленных из неньютоновской жидкости. Этот материал, похожий на густой кисель, можно легко приготовить из картофельного крахмала и воды. «Лежачий полицейский» будет менять вязкость в зависимости от скорости врезающегося в него объекта. Таким образом, если проехать по нему медленно, он будет вести себя как жидкость, однако, если разогнаться, то из-за структуры молекул в получившимся составе будет ощущаться как камень. Диана считает, что проект может быть легко реализован, так как не требует больших вложений. Девочка также разрабатывает приложение для смартфонов, чтобы отметить места установки таких полицейских на карте велодорожек.

Арина Филимонова из Нижнего Новгорода, после травмы близкого друга, решила помочь ему и другим людям, разработав проект специального костюма с датчиками. Костюм состоит из нескольких слоёв спортивной ткани, которая не ограничивает движения, и мембраны, защищающей от бактерий. Датчики в костюме отслеживают состояние больного, положение тела и другие параметры. Костюм был протестирован на младшем брате Арины и показал положительные результаты в улучшении мышечной эластичности. Костюм также использовался во время тренировок гребцов для анализа их физиологических данных, таких как процент кислорода в крови и ЭКГ.

Школьники из Нижнего Новгорода Антон Зарубин, Никита Чернядев и Илья Данилов создали новый цифровой носитель информации под названием «Digital Sandwich». Этот носитель имеет размер листа А4 и толщину 1 миллиметр и вмещает до 28 терабайт информации. Принцип работы носителя основан на использовании дифракционной картинки, создаваемой на поверхности оргстекла с помощью лазера. Информация закодирована в двоичном коде, что обеспечивает её сохранность.

В Томске школьники представили впечатляющее изобретение, которое попало в топ-5 проектов российских школьников. Ребята разработали биореактор BET Earth, в котором выращиваются цианобактерии. Эти бактерии способны выделять кислород в гораздо больших объёмах, чем растения. BET Earth — часть проекта BET, который означает bio electric tree. Руководитель проекта, одиннадцатиклассник Данила Копцев, создал первый реактор уже четыре года назад. Второй реактор, названный ВЕТ Space, предназначен для выделения кислорода в условиях невесомости на космической станции. Изначально школьники хотели создать электронное дерево для поглощения углекислого газа и выработки кислорода, но затем пришли к идее использования цианобактерий, что привело к созданию биореактора. Эти молодые изобретатели также активно занимаются разработками в области искусственного интеллекта, особенно в медицине, где такие технологии все больше применяются.