Лучшие китайские практики: в России бум популярности оплаты через QR-коды

Лучшие китайские практики: в России бум популярности оплаты через QR-кодыВ Казахстане подобным тоже промышляют
В России наблюдается взрывной рост популярности оплаты через QR-коды в ресторанах, что отражает глобальный тренд цифровизации платежных процессов.
Эксперты сервиса Kleek проанализировали данные за период с января по октябрь 2023 года и выявили значительное увеличение использования QR-кодов для оплаты в ресторанах – с 4% до 20%.
Интересно, что почти половина посетителей предпочитает разделять счета при оплате, особенно в больших компаниях. Это удобство стало возможным благодаря технологии QR-кодов, которая облегчает процесс расчета в группах.
Средний чек в городских ресторанах составил 1500 рублей, а в ресторанах категории «Fine dining» – 5000 рублей.
Вечерние чеки оказались на 76% выше, чем обеденные. Часы пик оплат счетов приходятся на время бизнес-ланча и вечерние часы, особенно в будние дни.