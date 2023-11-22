Наука и технологии
15:20, 22 ноября 2023
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Лучшие китайские практики: в России бум популярности оплаты через QR-коды

В Казахстане подобным тоже промышляют

В России наблюдается взрывной рост популярности оплаты через QR-коды в ресторанах, что отражает глобальный тренд цифровизации платежных процессов.

Эксперты сервиса Kleek проанализировали данные за период с января по октябрь 2023 года и выявили значительное увеличение использования QR-кодов для оплаты в ресторанах – с 4% до 20%.

Интересно, что почти половина посетителей предпочитает разделять счета при оплате, особенно в больших компаниях. Это удобство стало возможным благодаря технологии QR-кодов, которая облегчает процесс расчета в группах.

Средний чек в городских ресторанах составил 1500 рублей, а в ресторанах категории «Fine dining» – 5000 рублей.

Вечерние чеки оказались на 76% выше, чем обеденные. Часы пик оплат счетов приходятся на время бизнес-ланча и вечерние часы, особенно в будние дни.

Источник:Retail Loyalty
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