Лучшие китайские практики: в России бум популярности оплаты через QR-коды

Эксперты сервиса Kleek проанализировали данные за период с января по октябрь 2023 года и выявили значительное увеличение использования QR-кодов для оплаты в ресторанах – с 4% до 20%.

Интересно, что почти половина посетителей предпочитает разделять счета при оплате, особенно в больших компаниях. Это удобство стало возможным благодаря технологии QR-кодов, которая облегчает процесс расчета в группах.

Средний чек в городских ресторанах составил 1500 рублей, а в ресторанах категории «Fine dining» – 5000 рублей.

Вечерние чеки оказались на 76% выше, чем обеденные. Часы пик оплат счетов приходятся на время бизнес-ланча и вечерние часы, особенно в будние дни.