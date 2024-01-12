Лучшие модели ИИ провалили тесты по основам грамматики

19:30, 12 января 2024
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Лучшие модели ИИ провалили тесты по основам грамматикиА люди — нет
Учёные из Университета Ровиры и Вирхилия и Барселонского университета в Испании провели исследование с участием людей и «продвинутых» моделей ИИ, основанных на больших языковых моделях, которые считаются лучшими, включая GPT.
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Люди и модели ИИ должны были найти ошибки в текстовых предложениях: нужно было определить, какие предложения грамматически верны, а какие — с ошибками. Люди справились с заданием практически сразу и без труда, а почти все ответы ИИ были ошибочными.
Учёные пришли к выводу, что модели ИИ, в том числе так популярный сейчас ChatGPT, распознают и понимают человеческую письменную речь иначе, чем люди. Технологии не могут справится с элементарными заданиями, даже если в них загружены грамматические правила.
Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
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