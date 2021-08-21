Лучшие сотрудники главного конкурента SpaceX разочаровались в компании и покинули её

Согласно данным источника, решили уволиться из компании вице-президент New Shepard Стив Беннет (Steve Bennet), начальник отдела обеспечения космических миссий Джефф Эшби (Jeff Ashby), старший инженер-конструктор силовых установок Дэйв Сандерсон (Dave Sanderson), ведущий инженер по программному обеспечению New Shepard Хуонг Во (Huong Vo), инженер-разработчик ракетных двигателей Герри Худак (Gerry Hudak) и другие сотрудники.

В подробностях причины своего ухода они рассказывать не стали, однако сообщили, что разочаровались как в руководстве, так и в бюрократической структуре конкурента SpaceX. Известно, что некоторые уволившиеся инженеры входили в команду, деятельность которых направлена на создание лунного посадочного модуля.