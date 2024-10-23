Лучшие сотрудники Samsung массового сбегают из компании

Основные причины — низкая конкурентоспособность на передовых технологиях и задержки в поставках памяти HBM крупным клиентам. В результате, множество инженеров из подразделения DS подали заявки на переход в конкурирующую компанию SK Hynix.

Так, на три вакансии по технологии травления в SK Hynix откликнулись около 200 сотрудников Samsung, что вызвало широкий резонанс. Кроме того, система набора молодых специалистов в SK Hynix также привлекает всё больше кандидатов из Samsung.

Некоторые сотрудники предпочитают уходить в государственные исследовательские институты, такие как Корейский институт электроники и технологий (KETI), где недавний набор привлёк множество специалистов с докторскими степенями.

В ответ на это руководство Samsung признало проблему и призвало сотрудников к активной работе, несмотря на текущие сложности.