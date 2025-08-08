Лучшие туристические фото с 1890 г. по сегодня: выставка XMAGE и Третьяковки

Цель проекта — показать, как художественные и документальные изображения отражали реальные впечатления о поездках, а также то, как путешествия интерпретировались через искусство. Впервые на одной площадке представлены работы художников XIX—XX вв.еков и современные фотографии, сделанные участниками мобильного конкурса HUAWEI XMAGE.

В основу исторической части выставки легли графические произведения известных русских художников, таких как Борис Григорьев, Михаил Ларионов, Александр Куприн, Лазарь Лисицкий и другие. Эти работы были созданы на основе личных впечатлений от поездок по Европе, Азии и Южной Америке и стали отражением того времени, когда путешествия и фиксация увиденного стали частью культурной жизни.

Фотографические снимки конца XIX — начала XX века поступили в коллекцию Третьяковки в 2022 году. Их передал в дар итальянский журналист Роберто Скарфоне. В числе более 300 фотографий — пейзажи Неаполя Джорджио Зоммера, портреты жителей Египта и Ближнего Востока, выполненные Жаном Гейзером и Ипполитом Арну. Эти работы связаны с развитием культурного туризма и иллюстрируют, как фотографии заменяли личный опыт тем, кто не мог совершить поездку.

Современную часть выставки составляют фотографии, сделанные участниками конкурса мобильной фотографии HUAWEI XMAGE. Этот проект собирает лучшие фотографии и видео, сделанные пользователями смартфонов компании по всему миру.

Конкурс HUAWEI XMAGE проводится ежегодно с 2017 года. В этом году прием работ открыт до 30 сентября. Лучшие снимки будут представлены на цифровой части экспозиции в Третьяковке. Принять участие можно на официальном сайте HUAWEI в разделе Community.