«Лучший файлообменник» стал технологичнее: в Skype добавили Bing с ChatGPT

«Лучший файлообменник» стал технологичнее: в Skype добавили Bing с ChatGPTИ это ведь только начало…
Microsoft анонсировала выпуск тестовых версий своих мобильных приложений Bing и Edge с поддержкой искусственного интеллекта. Также продвинутый чат-бот на базе технологий OpenAI появился и в Skype.
Фото: Pureinfotech
Так, например, те пользователи, что получили доступ к новой функции, могут запрашивать у Bing предложения о местах путешествий, прогнозы погоды и интересных событиях прямо в беседе внутри Skype.
При этом поисковик также может получать информацию из Интернета. Например, последние новости и поделиться ими с участниками беседы.
Microsoft
Отметим, что переход Microsoft к поиску и просмотру сайтов с помощью искусственного интеллекта является частью более широкой тенденции в технологической отрасли. Другие игроки, такие как Google и Amazon, также инвестируют значительные средства в ИИ.
Согласно отчёту компании Tractica, ожидается, что доходы от софта с искусственным интеллектом вырастут с 3,2 млрд долларов в 2016 году до 89,8 млрд долларов к 2025 году.