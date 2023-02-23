«Лучший файлообменник» стал технологичнее: в Skype добавили Bing с ChatGPT

Так, например, те пользователи, что получили доступ к новой функции, могут запрашивать у Bing предложения о местах путешествий, прогнозы погоды и интересных событиях прямо в беседе внутри Skype.

При этом поисковик также может получать информацию из Интернета. Например, последние новости и поделиться ими с участниками беседы.