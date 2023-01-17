Лучший камерофон Honor получил 39 место в тестировании фронтальной камеры

В глобальном рейтинге этот камерофон занимает третье место. Исследователи отдали Нonor Magic4 Ultimate 39 место среди смартфонов с лучшими фронтальными камерами потому, что устройство получило 122 балла в общем зачёте: при съёмке фото камерофон получил 116 баллов, при видеосъёмке — 130 баллов.

Основными негативными моментами назвали изредка ограниченный динамический диапазон, не всегда точный рендеринг тона кожи, артефакты, среди которых анаморфоз или изменение оттенка, локальный шум, а также локальную потерю текстуры.

Среди положительных моментов исследователи указали на точную целевую экспозицию на фото и видео, большую глубину резкости, естественный баланс белого в помещении и на улице, хорошее качество видео и не менее качественную, приятную цветопередачу.