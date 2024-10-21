Лучший способ защиты от вирусов в WhatsApp* - игнорировать сообщения от незнакомцев

Пользователям WhatsApp* стоит быть осторожными с сообщениями от незнакомых людей. Особенно опасными могут оказаться сообщения с «гифками», текстовыми файлами и ссылками, которые могут содержать вредоносное ПО. Об этом предупреждает специалист по кибербезопасности Шамиль Магомедов.

Если открыть такое сообщение, на устройство может установить шпионское ПО, которое даст доступ к вашим приложениям. Чтобы защититься, эксперт советует не открывать подозрительные сообщения и сразу удалять их, помечая как спам.

По словам Магомедова, радикальные меры защиты данных — единственный способ уберечься от взлома. Пользователям WhatsApp* нужно оставаться бдительными и не рисковать своей конфиденциальностью, чтобы избежать неприятных последствий.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена