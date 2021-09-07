Лук оказался полезным при раке и диабете продуктом

“Помимо того, что там есть витамины и минералы, например, витамин С, витамины группы B, там еще есть клетчатка, много фитовеществ, включая флавоноидные, которые работают как антиоксиданты – снижают, подавляют воспалительные процессы в организме. Это могут быть сердечно-сосудистые заболевания, диабет, онкология”, – поделилась врач в рамках интервью.

Она обратила внимание, что полезен лук не только при наличии болезней — есть его рекомендуется на регулярной основе. В то же время, следует помнить, что при некоторых состояниях стоит ограничить его потребление. В частности, речь о синдроме раздраженного кишечника, гастрите, изжоге или индивидуальной непереносимости.

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