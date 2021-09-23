Лукашенко сообщил о западных шпионах на белорусских предприятиях

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Лукашенко сообщил о западных шпионах на белорусских предприятияхИ потребовал обратить особое внимание на эту проблему
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром промышленности республики и представителями правительства заявил, что на белорусских предприятиях есть западные шпионы.
По словам Лукашенко, это не просто граждане, которые озвучивают свои взгляды, гражданскую позицию, а те, кто осознанно и целенаправленно вредит экономике государства. По мнению президента Белоруссии, такие «мерзавцы» ещё остались, хотя многих уже задержали.
Лукашенко во время встречи с правительством неоднократно подчёркивал, что на промышленных предприятиях Белоруссии есть шпионы, работающие на деньги западных спецслужб. И что главам ведомств, в частности, министру промышленности стоит обратить особое внимание своих непосредственных подчинённых – директоров предприятий – на проблему шпионов.