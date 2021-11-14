Лукашенко захотел выставить российские Искандеры на границе Белоруссии с Европой

Лукашенко захотел выставить российские Искандеры на границе Белоруссии с ЕвропойИ уже попросил Путина «поделиться» ими
По словам Лукашенко, он хотел бы получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Их он разместил бы на границе страны с Евросоюзом.
Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении. Пусть стоят. Это 500 километров, потому что наш «Полонез» — до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента, мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки.
Высказался Лукашенко и о состоянии белорусской армии — её он охарактеризовал как «хорошую», «подготовленную» и «неплохо вооруженную».
Не отказал он себе в удовольствии и предположить, как могли бы развиваться военные действия на территории страны. Так, например, он отметил «лесисто-болотистую местность» Белоруссии, заявив, что «ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси — мы к этому готовы».