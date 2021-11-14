Лукашенко захотел выставить российские Искандеры на границе Белоруссии с Европой

Высказался Лукашенко и о состоянии белорусской армии — её он охарактеризовал как «хорошую», «подготовленную» и «неплохо вооруженную».

Не отказал он себе в удовольствии и предположить, как могли бы развиваться военные действия на территории страны. Так, например, он отметил «лесисто-болотистую местность» Белоруссии, заявив, что «ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси — мы к этому готовы».