Луна оказалась «шкатулкой» с залежами платины на $1 трлн

Известно, что исследователи проанализировали лунные кратеры, чтобы оценить вероятность происхождения металлов из космических тел. Кроме того, с помощью телескопа ASKAP в Млечном Пути была обнаружена сфера, напоминающая инопланетный мир, названная Телеиос, которая отличается круговой симметрией и низкой яркостью. Возможно, специалисты связывают эту находку с платиной на Луне.

Пока это предварительные исследования, требующие дальнейшего уточнения и верификации, но возможными залежами платины на Луне учёные заинтересовались всерьёз.