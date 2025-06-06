Луна оказалась «шкатулкой» с залежами платины на $1 трлн

Опубликовано 06 июня 2025, 09:451 мин.
Луна оказалась «шкатулкой» с залежами платины на $1 трлнВедутся исследования
В Великобритании учёные предположили, что на Луне хранится до 30 000 тонн металлов платиновой группы стоимостью около $1 трлн, которые, возможно, образовались в результате столкновения с астероидами.
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Известно, что исследователи проанализировали лунные кратеры, чтобы оценить вероятность происхождения металлов из космических тел. Кроме того, с помощью телескопа ASKAP в Млечном Пути была обнаружена сфера, напоминающая инопланетный мир, названная Телеиос, которая отличается круговой симметрией и низкой яркостью. Возможно, специалисты связывают эту находку с платиной на Луне.
Пока это предварительные исследования, требующие дальнейшего уточнения и верификации, но возможными залежами платины на Луне учёные заинтересовались всерьёз.
Источник:The Times
Автор:Андрей Кадуков
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