Луна оказывается не такой «геологически мертвой», как считалось ранее

Группа ученых из Смитсоновского института и Университета Мэриленда обнаружила, что маленькие гряды на обратной стороне Луны значительно моложе, чем ранее изученные на видимой стороне. Это открытие было опубликовано в журнале The Planetary Science Journal.

Многие ученые считают, что большинство геологических процессов на Луне происходило 2,5-3 миллиарда лет назад, но новое исследование показало, что тектонические движения были активны в последние миллиард лет и, возможно, продолжаются до сих пор, сообщили ученые. По данным, маленькие гряды Луны могли образоваться в последние 200 миллионов лет, что относительно недавно по лунным меркам.

Используя передовые методы картирования и моделирования, ученые обнаружили 266 ранее неизвестных маленьких гряд на обратной стороне Луны. Эти гряды были сформированы в вулканических районах, которые, скорее всего, возникли 3,2-3,6 миллиардов лет назад. Исследователи оценили возраст гряд с помощью метода подсчета кратеров и пришли к выводу, что они моложе других образований в этом регионе.

Оказавшиеся схожими по структуре с грядами на видимой стороне Луны, эти геологические образования могут быть связаны с теми же силами — сжатием Луны и изменением ее орбиты.