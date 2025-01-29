Наука и технологии
Опубликовано 29 января 2025, 20:15
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Луна оказывается не такой «геологически мертвой», как считалось ранее

Новое исследование
Научные исследования Луны длительное время подтверждали, что ее геологическая активность прекратилась миллиарды лет назад. Однако новое исследование опровергло это мнение, показав, что под лунной поверхностью могут скрываться процессы, которые происходят и по сей день.
Луна оказывается не такой «геологически мертвой», как считалось ранее

© Ferra.ru

Группа ученых из Смитсоновского института и Университета Мэриленда обнаружила, что маленькие гряды на обратной стороне Луны значительно моложе, чем ранее изученные на видимой стороне. Это открытие было опубликовано в журнале The Planetary Science Journal.

Многие ученые считают, что большинство геологических процессов на Луне происходило 2,5-3 миллиарда лет назад, но новое исследование показало, что тектонические движения были активны в последние миллиард лет и, возможно, продолжаются до сих пор, сообщили ученые. По данным, маленькие гряды Луны могли образоваться в последние 200 миллионов лет, что относительно недавно по лунным меркам.

Используя передовые методы картирования и моделирования, ученые обнаружили 266 ранее неизвестных маленьких гряд на обратной стороне Луны. Эти гряды были сформированы в вулканических районах, которые, скорее всего, возникли 3,2-3,6 миллиардов лет назад. Исследователи оценили возраст гряд с помощью метода подсчета кратеров и пришли к выводу, что они моложе других образований в этом регионе.

Оказавшиеся схожими по структуре с грядами на видимой стороне Луны, эти геологические образования могут быть связаны с теми же силами — сжатием Луны и изменением ее орбиты.

Луна оказывается не такой «геологически мертвой», как считалось ранее

© The Planetary Science Journal

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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