Лунная миссия IM-1 завершится раньше из-за отсутствия солнечного света

Объявление компании — сложное завершение миссии, которая выжила переворот при посадке и отказ важной системы навигации из-за человеческой ошибки. Когда аппарат приземлился на Луне 22 февраля, он использовал экспериментальную навигационную систему NASA, которая была внедрена в программное обеспечение аппарата по мере его приближения к поверхности спутника.

Однако оказалось, что причина, по которой это пришлось сделать, была связана с просчетом человека. Навигационная система посадки класса Nova-C полагалась на лазеры для оценки скорости, направления и положения. К сожалению, эти лазеры представляли опасность для глаз техников перед запуском, поэтому систему нельзя было запрограммировать для автоматической активации. Вместо этого перед запуском должен был быть переключен физический выключатель.

Несмотря на эти неудачи, инженеры по полетам смогли поддерживать связь с Odysseus и получили новые изображения от посадочного аппарата. Некоторые из них были сделаны во время его подхода к Луне и показывают девять безопасных потенциальных мест посадки, а также область с постоянно затемненными кратерами, которые могут содержать лед и другие ресурсы.