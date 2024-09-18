Лунная пыль поможет бороться с загрязнением воздуха на Земле

Сегодня на основе этих исследований разработан сенсор для контроля качества воздуха, который помогает в борьбе с загрязнением на Земле. Компания Lunar Outpost Inc., работающая по программе NextSTEP NASA, создала устройство под названием Space Canary. Это устройство стало частью системы контроля окружающей среды в прототипе лунного орбитального жилого модуля от Lockheed Martin.

Переименованный в Canary-S (Solar), сенсор теперь используется для мониторинга качества воздуха на Земле. Он измеряет уровень различных загрязняющих веществ, таких как частицы пыли, угарный газ, метан и сернистый газ. Благодаря солнечной энергии и встроенному аккумулятору, Canary-S передает данные в облако каждую минуту, где информация доступна для анализа.