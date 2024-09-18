Наука и технологии
Опубликовано 18 сентября 2024, 20:52
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Лунная пыль поможет бороться с загрязнением воздуха на Земле

Разработан новый сенсор
Лунная пыль, или реголит, отличается от земной пыли своей абразивностью и способностью прилипать к любым поверхностям. Во время миссий Apollo пыль доставляла астронавтам немало неудобств, вызывая у них симптомы, похожие на аллергическую реакцию. Эти неприятности стали стимулом для NASA проводить более глубокие исследования.
Лунная пыль поможет бороться с загрязнением воздуха на Земле

© Ferra.ru

Сегодня на основе этих исследований разработан сенсор для контроля качества воздуха, который помогает в борьбе с загрязнением на Земле. Компания Lunar Outpost Inc., работающая по программе NextSTEP NASA, создала устройство под названием Space Canary. Это устройство стало частью системы контроля окружающей среды в прототипе лунного орбитального жилого модуля от Lockheed Martin.

Переименованный в Canary-S (Solar), сенсор теперь используется для мониторинга качества воздуха на Земле. Он измеряет уровень различных загрязняющих веществ, таких как частицы пыли, угарный газ, метан и сернистый газ. Благодаря солнечной энергии и встроенному аккумулятору, Canary-S передает данные в облако каждую минуту, где информация доступна для анализа.

Источник:NASA
Автор:Булат Кармак
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