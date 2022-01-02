Лунное и солнечное затмения, четыре звездопада: свидетелями каких космических явлений станут россияне в 2022 году

Так, например, частное солнечное затмение ожидается 25 октября 2022 года. Его смогут наблюдать жители Тюмени, Омска, нескольких других западносибирских и уральских регионов.

Чуть позже можно будет увидеть лунное затмение — оно должно состояться 8 ноября. Его свидетелями вполне могут стать жители Дальнего Востока и Сибири. Европейской части России будет тяжеловато наблюдать его.

Из крупных, заметных потоков метеоров можно будет увидеть поток Квадрантиды в ночь со 2 на 3 января, Аквариды в мае, Персеиды в конце августа и поток Геминиды с 13 на 14 декабря. Николай Железнов

При этом россиянам также будет доступно суперлуние. Его можно будет увидеть летом — 14 июня и 13 июля.