Лунный грунт оказался опасен для человека

Как сообщается, был изучен химический состав грунта из четырёх разных областей Луны. Специалисты сравнили его со средними значениями элементов в земных почвах.

В итоге выяснилось, что лунный грунт — реголит — опасен для здоровья человека. Он может вызывать различные тяжёлые патологии — от раздражения кожи и дыхательных путей до поражения печени, почек и даже центральной нервной системы.

«Основа лунной почвы — реголит, который содержит в себе в том числе химические элементы хрома, бериллия, никеля, кобальта, способных, в случае длительного контакта, оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье лунных колонистов, поражая их дыхательную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы», — сообщил доктор медицинских наук, профессор кафедры медицины труда, авиационной, космической и водолазной медицины Сеченовского университета Иван Иванов.