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Лунный грунт оказался опасен для человека

Из-за содержания вредных элементов
Учёные из Сеченовского университета и Южно-Российского государственного политехнического университета имени М.И. Платова в ходе исследований обнаружили в лунном грунте элементы, опасные для человека.
Лунный грунт оказался опасен для человека

Как сообщается, был изучен химический состав грунта из четырёх разных областей Луны. Специалисты сравнили его со средними значениями элементов в земных почвах.

В итоге выяснилось, что лунный грунт — реголит — опасен для здоровья человека. Он может вызывать различные тяжёлые патологии — от раздражения кожи и дыхательных путей до поражения печени, почек и даже центральной нервной системы.

«Основа лунной почвы — реголит, который содержит в себе в том числе химические элементы хрома, бериллия, никеля, кобальта, способных, в случае длительного контакта, оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье лунных колонистов, поражая их дыхательную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы», — сообщил доктор медицинских наук, профессор кафедры медицины труда, авиационной, космической и водолазной медицины Сеченовского университета Иван Иванов.

Источник: РИА Новости
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