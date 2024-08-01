Лунный зонд NASA смог передать лазерный импульс на «умерший» японский аппарат SLIM

Японский аппарат «умер» на Луне после очередной лунной ночи, пробыв на спутнике и так слишком большое время, на которое не был рассчитан. Задача аппарата NASA была связаться с японским модулем, но трудность была в том, что SLIM прилунился под неправильным углом, на бок, поэтому LRO было трудно попасть в крошечный ретрорефлектор, прикреплённый в верхней части модуля.

JAXA работало в коллаборации с NASA для определения, как расположен и в какую сторону ориентирован SLIM, а специалисты американского ведомства рассчитали, когда траектория орбиты LRO позволит попасть в ретрорефлектор SLIM. В итоге это получилось с девятой попытки, пролетающим американским аппаратом был успешно отправлен лазерный импульс японскому модулю, и лазер отразился от ретрорефлектора.

«Высотомер LRO не был создан для такого типа применения, поэтому шансы обнаружить крошечный ретрорефлектор на поверхности Луны были низки. То, что команда LRO достигла ретрорефлектора, который смотрит вбок, а не в небо, показывает, что эти маленькие устройства невероятно устойчивы», — заявил Сяоли Сан, создатель ретрорефлектора SLIM, сотрудник Центра космических полётов имени Годдарда НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд.